Dall’epica virgiliana alla contemporaneità, tra mito e quotidiano. Al Teatro Salieri di Legnago va in scena Figli di Troia, il nuovo monologo di e con Paolo Cevoli in cui il viaggio di Enea diventa punto di partenza per una riflessione ironica sull’identità e sulle radici. Martedì 31 marzo alle 20.45, l’eroe sconfitto e in fuga prende una forma sorprendentemente vicina al presente, in un racconto che si apre all’esperienza di ciascuno, tra partenze, deviazioni e tentativi di trovare una direzione. Già sold out da mesi, lo spettacolo vede il comico romagnolo giocare con l’epica e ribaltarne i codici, mettendo in relazione l’Eneide con altri viaggi, lontani e diversi tra loro. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - "Figli di Troia", al Teatro Salieri arriva Paolo Cevoli

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