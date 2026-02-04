Teatro Giordano di Foggia stagione 2025 2026 | Paolo Sassanelli in scena con ‘Quanto basta'
Questa sera al Teatro Giordano di Foggia va in scena ‘Quanto basta’, con l’attore Paolo Sassanelli. La stagione di prosa, organizzata dal Comune di Foggia e Puglia Culture, continua a portare spettacoli di qualità. Gli spettatori si preparano a un’altra serata di teatro, con la promessa di un appuntamento coinvolgente e ricco di emozioni.
Nuovo appuntamento con la stagione di prosa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e Puglia Culture. Sabato 7 febbraio alle 21 e domenica 8 febbraio alle 18 al Teatro Giordano andrà in scena ‘Quanto basta’, scritto e diretto da Alessandro Piva, con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti, scenografia di Marianna Sciveres e luci curate da Giovanni Vito Marasciulo, produzione Seminal Film. I biglietti sono già disponibili nei punti vendita e online sul circuito VivaTicket. Il botteghino del Teatro Giordano sarà aperto giovedì 5 febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, venerdì 6 febbraio dalle 9 alle 12, sabato 7 febbraio dalle 19 fino a inizio spettacolo, domenica 8 febbraio dalle 16.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondimenti su Teatro Giordano 2025/2026
Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Anna Valle e Gianmarco Saurino in scena con ‘Scandalo’
Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: in scena 'Il medico dei pazzi' con Gianfelice Imparato
Il Teatro Giordano di Foggia presenta la stagione 20252026, con un ricco calendario di spettacoli.
Ultime notizie su Teatro Giordano 2025/2026
Argomenti discussi: Teatro Giordano, stagione di prosa: approvata l’integrazione; Continuano le iscrizioni al 24° Premio Lirico Internazionale Umberto Giordano; Premio Lirico Internazionale ‘Umberto Giordano’, appuntamento con i Preludi Giordaniani - FoggiaToday; Comune di Foggia, i 60 giorni al massimo sono finiti da un pezzo: il Giordano è ancora a capienza ridotta.
SASSANELLI - ZOTTI Quanto basta con Paolo Sassanelli e Lucia Zotti nel prossimo fine settimana al Teatro GiordanoGli attori: Paolo Sassanelli, nato a Bari, trasferitosi a Milano con la famiglia e poi tornato in Puglia, spazia tra teatro (è anche un apprezzato regista), televisione (Classe di ferro, Un medico in ... statoquotidiano.it
TEATRO GIORDANO Teatro Giordano, patrocinio e utilizzo gratuito per la stagione degli Amici della Musica: 16 eventiL’amministrazione concede patrocinio e autorizza l’utilizzo a titolo gratuito del Teatro Umberto Giordano per la 56ª stagione concertistica ... statoquotidiano.it
Dal 9 al 12 febbraio 2026 torna a Foggia il Premio Lirico Internazionale Umberto Giordano, che per la 24ma edizione adotta la formula “In Festival”. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro Giordano: due Preludi, la prova unica del Concorso e il Conc - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.