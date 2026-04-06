Il direttore sportivo del Napoli ha commentato la situazione riguardante un giocatore, affermando che la squadra non è soddisfatta e che ci saranno ripercussioni. Ha aggiunto che oggi sarà il turno di un giovane calciatore, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state pronunciate poco prima dell’inizio di un evento, senza specificare quale. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra l’allenatore e il giocatore in questione.

Cancelo Barcellona, destino già segnato dopo il prestito dall’Al Hilal? Svelata la volontà sua e quella dei blaugrana Bologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. La posizione del club rossoblù in vista dell’estate Vinicius fa impazzire i tifosi del Real Madrid: «Al momento giusto rinnoverò e resterò qui a lungo. È il club dei miei sogni!». Annuncio che non lascia dubbi sul suo futuro Bernardo Silva alla Juventus: quanto offrono i bianconeri per il suo ingaggio. Svelata la proposta per portarlo a Torino! Tare prima di Napoli Milan: «Stasera per noi è fondamentale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manna duro su Lukaku: «Non siamo contenti, ci saranno delle conseguenze! Oggi tocca a Giovane»

Manna prima di Juve Napoli: «Siamo al minimo storico ma non è un problema! Su Giovane e su Lukaku posso dirvi questo»Chiellini a sorpresa: «En-Nesyri? Per noi è una trattativa chiusa! Dopo aver parlato con lui…» Tottenham, i piani del club sono chiarissimi! Il...

Manna: «Giovane ci dà spensieratezza e un po’ di libertà mentale. Lukaku? Non aspettiamoci che sia brillante»A Dazn: «Abbiamo altri 10 giorni di mercato, se fossimo stati liberi già avremmo fatto qualcosa invece dobbiamo fare dei conti.

Temi più discussi: Lukaku non si presenta e resta in Belgio, Conte duro: quando torna è fuori rosa; Cosa è successo tra Lukaku e il Napoli: l'ultimatum di De Laurentiis, il rischio fuori rosa e la mediazione di Manna; Caos Lukaku, il Napoli ha già preso una decisione: Conte, De Laurentiis e Manna sono d'accordo; Caso Lukaku, De Laurentiis furibondo: il messaggio diretto inviato a Manna e Conte.

Napoli-Milan, Manna: Su Lukaku ci saranno conseguenzeA pochi minuti dal calcio d’inizio, il direttore generale azzurro Giovanni Manna ha fatto il punto su alcune situazioni interne. agro24.it

Manna: Volevamo solo decidere insieme a Lukaku, non gli avremmo proibito di lavorare in BelgioIl direttore sportivo Giovanni Manna è intervenuto a Dazn e ha parlato di Napoli-Milan, sfida che si giocherà tra mezz'ora al Maradona. ilnapolista.it

#Manna è sulle tracce di Gilberto #Mora, il “#Pedri messicano”. In Italia è seguito da #Napoli e #Milan. Anche Ajax, Feyenoord e Sporting fanno concorrenza per il centrocampista classe 2008. https://www.ilnapolista.it/2026/04/gilberto-mora-tijuana-napoli/ facebook