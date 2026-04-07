Il presidente degli Stati Uniti ha stabilito un termine preciso, le 20 di martedì 7 aprile 2026 (ora americana), per l’Iran di trovare un’intesa. Se non verrà raggiunto un accordo entro quella scadenza, si prospetta la possibilità di un intervento militare su larga scala. L’ultimatum è stato comunicato pubblicamente e rappresenta l’ultima richiesta prima di un’eventuale azione militare.

Il presidente Donald Trump ha concesso all’Iran fino alle 20 di martedì 7 aprile 2026 (ora americana) per trovare un accordo ed evitare un attacco su larga scala «che potrebbe annientare il Paese in una sola notte». «Vedremo cosa succederà, stanno negoziando, credo in buona fede», ha detto il presidente degli Stati Uniti rispondendo a una domanda dei giornalisti alla Casa Bianca. «Dopo di che non avranno più ponti né centrali elettriche, torneranno all’età della pietra». Gli Usa, ha continuato, hanno infatti un piano per distruggere «in quattro ore» tutti i ponti e le centrali elettriche in Iran. Teheran, preoccupata per la minaccia, ha invitato giovani, studenti, atleti, universitari e professori a formare catene umane intorno alle infrastrutture energetiche per scongiurare che vengano annientate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Quando scade l’ultimatum di Trump all’Iran e cosa può succedere

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Quello che sappiamo sull’attacco di Israele e Usa all’Iran e cosa potrebbe succedere ora

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Trump in guerra per i sondaggi - la Repubblica x.com