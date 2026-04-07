Stanotte scade l’ultimatum stabilito dagli Stati Uniti per l’Iran, con l’obiettivo di riaprire lo Stretto di Hormuz. Finora non ci sono certezze su eventuali azioni da parte del governo americano, anche se si ipotizza che il presidente possa decidere di prolungare la scadenza se ci saranno segnali positivi nei negoziati. La situazione rimane incerta e nessuno conosce gli sviluppi futuri.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe estendere l'ultimatum all'Iran perché riapra lo Stretto di Hormuz, fissato alle due del mattino italiane di domani, se riscontrerà progressi verso un accordo. Lo ha dichiarato ad Axios un alto funzionario dell'amministrazione Usa. Un'altra fonte ha però espresso "scetticismo" nei confronti della possibilità di una proroga. "Se il presidente vede un accordo in arrivo, probabilmente si tratterrà. Ma lui e solo lui prende questa decisione", ha dichiarato uno dei sei funzionari consultati da Axios. Una fonte ha affermato che è proprio Trump il principale "falco" anti-Iran dell'amministrazione in questo momento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ultimatum sull'Iran scade stanotte e nessuno sa cosa succederà: le previsioni su Trump

Trump all’Iran: “Faccio saltare tutto in aria”. L’ultimatum scade domani, è allarme mondialeNon sono giorni facili e la conferma arriva direttamente dalla quantità di messaggi minacciosi che il presidente americano Donald Trump sta affidando...

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Temi più discussi: In Iran taglia sul pilota Usa abbattuto. E Trump rilancia l'ultimatum (che Teheran respinge); Trump, l’Iran potrebbe essere distrutto in una notte e può essere domani; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Ultimatum di Trump per la resa dell’Iran: Tra 48 ore scatenerò l’inferno.

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L’Iran potrebbe essere “cancellato in una notte” e quella notte potrebbe essere stanotte. È la minaccia contro Teheran che Donald Trump ha ribadito in una conferenza stampa ieri. Di Roberto Festa - facebook.com facebook

Sempre incerti i negoziati tra USA e Iran. Bruxelles valuta risposte per la crisi energetica, tra queste anche il razionamento del carburante. #ReStart @AnnalisaBruchi: 09:45 #Rai3 Con #MarcoMinniti @MiMarsiglia @PecoraroScanio @sandroiacometti @Jaco x.com