Quando la giustizia fa acqua ma dal tetto | problemi nel tribunale di Brindisi

Venerdì scorso, le piogge sono cessate, portando un po’ di sollievo durante le festività pasquali. Tuttavia, questa mattina, martedì 7 aprile 2026, le conseguenze delle piogge si sono fatte sentire nel tribunale di Brindisi, dove si sono verificati problemi strutturali. La pioggia ha causato infiltrazioni e danni all’edificio, creando disagi tra gli operatori e gli utenti presenti in quel momento.

Infiltrazioni e intonaco venuto giù dopo le piogge scroscianti delle ultime settimane: in alcune aule disagi al rientro dopo la pausa per le festività pasquali BRINDISI - Venerdì le piogge hanno dato finalmente tregua, giusto per le festività pasquali. Questa mattina (martedì 7 aprile 2026), però, hanno lasciato il segno a scoppio ritardato, perlomeno nel tribunale di Brindisi. All'interno dell'aula “Metrangolo”, che ospita le udienze davanti al tribunale in composizione collegiale e alla corte d'assise, sono stati trovati pezzi d'intonaco, venuti evidentemente giù durante il fine settimana “lungo”. Non è purtroppo una novità nella struttura, ristrutturata negli anni scorsi: nelle aule che ospitano le udienze davanti al gip, le infiltrazioni durante le piogge danno seri grattacapi a magistrati, avvocati e cancellieri. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Debiti che non lasciano scampo, il Tribunale salva 3 famiglie dal baratro: “Un tetto minimo per vivere con dignità”Ancona, 9 febbraio 2026 – Tre famiglie finiscono davanti al Tribunale di Ancona con debiti che superano i 230mila, i 202mila e i 673mila euro. Pallavolo "sott'acqua" al PalaCatania, il tetto non regge al temporale: la Sviluppo Sud cede al Ravenna e fa reclamoGli etnei vincono il primo parziale, ma le falle nella copertura stravolgono le condizioni di gioco e favoriscono la rimonta ospite. Multi SubHe came for fish. He got a criminal empire. Best career change.