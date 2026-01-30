Risate a domicilio | al Piccolo Teatro di Prova debutta Casa Farsa

Debutta questa settimana al Piccolo Teatro di Prova di Roma lo spettacolo comico Casa Farsa, portato in scena dalla Compagnia della Farsa. La rappresentazione si terrà dal 6 all’8 febbraio e promette risate assicurate per chi cerca un momento di svago. La compagnia torna con un nuovo spettacolo che mescola satira e comicità, attirando il pubblico romano interessato a lasciarsi coinvolgere da una performance leggera e divertente.

Cosa: Il nuovo spettacolo comico Casa Farsa con la Compagnia della Farsa. Dove e Quando: Piccolo Teatro di Prova (Via del Campo 16c, Roma), dal 6 all’8 febbraio 2026. Perché: Un omaggio alla grande tradizione del varietà e dell’avanspettacolo in uno dei teatri più piccoli e suggestivi d’Italia. Nel cuore del quartiere Alessandrino, dove la storia artigiana di Roma incontra la passione per le assi del palcoscenico, esiste un luogo magico ricavato da una storica falegnameria. Il Piccolo Teatro di Prova, noto per essere uno degli spazi teatrali più minuti e intimi d’Italia, si prepara a ospitare un debutto molto atteso che vede protagonisti proprio i “padroni di casa”. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Risate a domicilio: al Piccolo Teatro di Prova debutta Casa Farsa Approfondimenti su Piccolo Teatro di Prova Salerno, al Piccolo Teatro Porta Catena debutta "Elvira. Titoli di Coda" Fiorella Mannonia ricorda le risate con Ornella Vanoni: la cantante in visita alla camera ardente al Piccolo Teatro di Milano. Il video di Amica.it Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Martedi 3 febbraio ore 20,45 presso Piccolo Teatro via Caduti di Via Fani - facebook.com facebook Nespolo non dipinge: mette in scena. Ogni opera è un piccolo teatro di segni e colori, un racconto che si apre allo sguardo con leggerezza e intelligenza. Potrai vedere le sue opere all'interno del Museo del Genio, Roma, il nuovo spazio museale nel cuore d x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.