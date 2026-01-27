L' Ambasciata topina dove i topi smettono di essere cavie e ricominciano a vivere

L'Ambasciata Topina di Bologna è un progetto che offre ai topi sopravvissuti ai laboratori scientifici un ambiente di recupero e reintegrazione. Ideato da Elisa Bigi, questo spazio mira a riqualificare e rispettare la vita di questi animali, contribuendo a un approccio più etico e consapevole nei confronti della ricerca scientifica e del benessere animale.

Il luogo si chiama Ambasciata Topina ed è un progetto nato nell’ottobre 2023, meno di un mese dopo l’uccisione dei nove suini del santuario Progetto Cuori Liberi, un evento che per Elisa ha segnato uno spartiacque irreversibile: «Avevo partecipato al presidio in difesa di quei suini e la loro uccisione per me è stata scioccante. Ho sentito un senso di ingiustizia e di impotenza e ho scelto di dedicarmi ai diritti degli animali in modo più attivo di quanto non facessi prima: così è nata l’Ambasciata Topina, che si prende cura dei topi che subiscono sfruttamento e maltrattamento. Le parole non bastavano più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Approfondimenti su Ambasciata Topina

Un recente studio su topi ha evidenziato come il ripristino dell'equilibrio energetico nel cervello possa invertire i danni causati dall'Alzheimer, anche nelle fasi avanzate.

Ultime notizie su Ambasciata Topina

Il pomeriggio di sabato 21 febbraio, presso l’Ambasciata Topina, a Bologna, si terrà un nuovo evento del ciclo LiberAzioni. OSPITI E ARGOMENTI: Elisabetta, fondatrice del Rifugio "Gli Amici di Nestore" , parlerà santuario e dei suoi abitanti; Viola, fondatri - facebook.com facebook