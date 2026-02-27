Michele Bravi si prepara a partecipare a Sanremo 2026 con la canzone Prima o poi. Durante un’intervista, ha raccontato di aver inviato la sua canzone a Carlo Conti e di aver scritto anche a Fiorella Mannoia, che ha risposto dicendo che, se successo, avrebbe partecipato a un duetto. L’artista ha anche parlato dell’omaggio a Ornella Vanoni, che farà durante il festival.

Prima o poi è una ballad intima e introspettiva che esplora il tema dell’inadeguatezza e la fine di un amore. «È una canzone sulla goffaggine, perché c’è sempre uno scarto tra l’aspettativa cinematografica e la vita reale che è più storta e banale. Quando vieni lasciato, è tutto più miserabile. Ed è quella la goffaggine su cui mi piaceva fare un po’ di ping pong». Il videoclip del pezzo è affidato alla regia dell’attrice Ilenia Pastorelli. Seguirà un disco, anche se non c’è ancora la data di uscita, e un tour. Il primo è pensato per il secondo, è quasi una scusa «per lo spettacolo che s’intitola Commedia musicale. Le prime date: il 22 maggio a Milano, il 24 a Roma e poi in giro per l’Italia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Michele Bravi a Sanremo 2026: «Quando ha mandato la canzone a Carlo Conti, ho scritto a Fiorella Mannoia e le ha detto: “Se succede, devi venire per il duetto”»

“Con Carlo Conti mi sento un po’ come il figliol prodigo che dice ‘papà torno a casa, io ho imparato a fare queste cose, vediamo che succede’”: Michele Bravi a Sanremo 2026Il cantautore torna al Festival con il brano 'Prima o poi' e si racconta: dalla prima esperienza con Conti ai nuovi progetti musicali e...

Michele Bravi torna a Sanremo per la terza volta, con Prima o poi. E nella serata cover duetterà con Fiorella Mannoia: la video-intervista(askanews) – Michele Bravi torna per la terza volta in gara al Festival di Sanremo 2026.

Michele Bravi verso Sanremo 2026 parla del suo rapporto con Fiorella Mannoia

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Michele Bravi - Prima o poi - Video; Sanremo 2026, Michele Bravi con Prima o poi. Il testo e la recensione della canzone; Michele Bravi a Sanremo 2026 con Prima o poi: testo e significato del brano in gara al Festival; Prima o poi di Michele Bravi, il significato del testo a Sanremo 2026.

Michele Bravi con Prima o poi a Sanremo 2026: la rinascita dopo l’incidente che gli ha stravolto a vita, è fidanzato?Michele Bravi: carriera, fidanzato Giuseppe Gioffrè e l’incidente del 2018 che ha cambiato la sua vita e la sua musica. greenme.it

Michele Bravi canta Prima o poi – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026Michele Bravi canta Prima o poi – Il testo e il significato della canzone che il cantante presenta in gara a Sanremo 2026. superguidatv.it

Cuore Matto @alicemordenti sa come gestirlo. Vero @michelebravi Non fatela arrabbiare! #RDSLovesSanremo #Mordenti #Sanremo2026 #MicheleBravi #ComeTiGira - facebook.com facebook

Michele Bravi: feticista dei pupazzi #Striscialanotizia @SanremoRai #Sanremo2026 #MicheleBravi x.com