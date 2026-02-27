Michele Bravi a Sanremo 2026 | Quando ha mandato la canzone a Carlo Conti ho scritto a Fiorella Mannoia e le ha detto | Se succede devi venire per il duetto

Michele Bravi si prepara a partecipare a Sanremo 2026 con la canzone Prima o poi. Durante un’intervista, ha raccontato di aver inviato la sua canzone a Carlo Conti e di aver scritto anche a Fiorella Mannoia, che ha risposto dicendo che, se successo, avrebbe partecipato a un duetto. L’artista ha anche parlato dell’omaggio a Ornella Vanoni, che farà durante il festival.

Prima o poi è una ballad intima e introspettiva che esplora il tema dell’inadeguatezza e la fine di un amore. «È una canzone sulla goffaggine, perché c’è sempre uno scarto tra l’aspettativa cinematografica e la vita reale che è più storta e banale. Quando vieni lasciato, è tutto più miserabile. Ed è quella la goffaggine su cui mi piaceva fare un po’ di ping pong». Il videoclip del pezzo è affidato alla regia dell’attrice Ilenia Pastorelli. Seguirà un disco, anche se non c’è ancora la data di uscita, e un tour. Il primo è pensato per il secondo, è quasi una scusa «per lo spettacolo che s’intitola Commedia musicale. Le prime date: il 22 maggio a Milano, il 24 a Roma e poi in giro per l’Italia». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

