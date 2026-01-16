Il calcio italiano sta riflettendo sulla formazione dei giovani calciatori, con un’attenzione crescente sulla qualità tecnica. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il presidente della FIGC Gravina ha riconosciuto l’importanza di bilanciare l’insegnamento, riducendo l’eccesso di tattica a favore di una preparazione tecnica più solida, per favorire un futuro più competitivo e sostenibile per il movimento.

È il momento dei giovani calciatori in Italia. I gol di Arena e Pio Esposito hanno portato di nuovo alla ribalta il discorso sul futuro del calcio italiano e – a leggere Il Messaggero – pare che il presidente della Federcalcio Gravina abbia finalmente capito che si insegna troppa tattica e poca tecnica e intende correre ai ripari. Ecco cosa scrive il quotidiano romano: Il presidente Gravina ha preso atto che il sistema di crescita dei talenti italiani è obsoleto e deve essere cambiato. L’obiettivo è adeguarsi agli standard internazionali dove esiste una struttura unica per gestire le categorie giovanili e un’altra per lo sviluppo del talento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Gravina ha preso atto che il sistema di crescita dei talenti italiani è obsoleto e deve essere cambiato. L’obiettivo è adeguarsi agli standard internazionali.; Gravina ha capito che in Italia ai giovani si insegna troppa tattica e poca tecnica (Il Messaggero).

