Edilizia riunita all’insegna dell’innovazione Obiettivo attrarre i giovani

Dal 19 al 22 marzo si svolge la fiera «Edil», dedicata all’edilizia e all’innovazione nel settore. Durante l’evento, molte aziende incontrano i candidati per colloqui di lavoro, con particolare attenzione all’emergenza manodopera. L’obiettivo principale è attrarre i giovani e stimolare nuove assunzioni. La manifestazione si svolge in un contesto di forte attenzione alle novità del settore edilizio.

L'APPUNTAMENTO. Dal 19 al 22 marzo si terrà la fiera «Edil». Emergenza manodopera: i candidati a colloquio con le aziende. Innovazione applicata, sicurezza evoluta, sostenibilità misurabile, energia e capitale umano al centro della trasformazione del costruire. Edil 2026 Next, la 30ª Rassegna delle Tecnologie per l'Edilizia 5.0, torna alla Fiera di Bergamo dal 19 al 22 marzo con un obiettivo chiaro: mettere a sistema l'intera filiera delle costruzioni - imprese, professionisti, industria, energia, istituzioni, ricerca e formazione - per trasformare le sfide del settore in leve concrete di competitività. Organizzata da Promoberg, la manifestazione è uno degli appuntamenti di riferimento nel Nord Italia per le imprese e i professionisti del settore, con tecnologie e modelli immediatamente applicabili in cantiere e negli edifici.