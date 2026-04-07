In un articolo recente si analizza come il mondo delle scommesse sportive funzioni in modo particolare, specialmente nel Regno Unito. Viene spiegato che i giocatori professionisti sono incoraggiati a scommettere senza limiti, ma con l’obiettivo di non ottenere vittorie consistenti. Questa dinamica crea una situazione in cui i scommettitori devono perdere di continuo, e le regole non ufficiali sembrano favorire le piattaforme di gioco rispetto ai singoli individui.

Puoi scommettere, anzi devi. Ma non puoi vincere, non troppo. E non puoi farne un lavoro. C’è una regola non scritta nelle scommesse sportive (soprattutto quelle britanniche) che nessuno ti spiega quando apri un conto: puoi scommettere quanto vuoi, finché non vinci. A quel punto, il sistema ti espelle con la stessa efficienza con cui ti aveva accolto. Lo racconta in un’inchiesta il Telegraph, spiegando un sistema che i più ignorano, perché riguarda i giocatori d’azzardo professionisti. Dave McNeill (alcuni dei i nomi che fa il Telegraph sono falsi), giocatore professionista londinese, ha perso 40.000 sterline con William Hill in sei mesi. Il bookmaker era entusiasta: biglietti Vip, inviti all’incontro di Anthony Joshua, limiti di puntata in aumento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Puoi scommettere solo se perdi: la guerra dei bookmakers ai giocatori d’azzardo professionisti

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"Vinci solo se non scommetti”, termina il progetto sui comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardoSi è svolto ieri mattina, domenica 1 marzo, presso i locali del Giardino dei Colori in via Castellana 84-92 a Palermo, l’evento conclusivo del...

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