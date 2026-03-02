Vinci solo se non scommetti termina il progetto sui comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo
Ieri mattina a Palermo si è concluso il progetto “Vinci solo se non scommetti”, promosso dall’Aps Associazione Terra Nostra. L’evento si è svolto presso i locali del Giardino dei Colori in via Castellana 84-92 e ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a sensibilizzare sui comportamenti a rischio legati al gioco d’azzardo. La manifestazione ha segnato la fine di un percorso di approfondimento su questa tematica.
Si è svolto ieri mattina, domenica 1 marzo, presso i locali del Giardino dei Colori in via Castellana 84-92 a Palermo, l’evento conclusivo del progetto itinerante “Vinci solo se non scommetti”, promosso dall’Aps Associazione Terra Nostra di Palermo. L’incontro ha rappresentato un momento di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
