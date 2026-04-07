A Pulsano si prepara a dedicare un nuovo intitolamento a Loredana Falco, scomparsa qualche mese fa. Il Dog Parking situato in viale Unità d’Italia sarà intitolato a suo nome, come riconoscimento della sua attività e del suo impegno. La cerimonia si terrà prossimamente, con l’obiettivo di ricordare pubblicamente la sua figura e il contributo alla comunità. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale.

Tarantini Time Quotidiano Una vita dedicata agli ultimi, agli invisibili, a chi non ha voce. Pulsano si prepara a rendere omaggio a Loredana Falco, scomparsa prematuramente alcuni mesi fa, con l’intitolazione del Dog Parking già attivo in viale Unità d’Italia. Fin da giovane, Loredana aveva mostrato una profonda sensibilità verso gli animali, in particolare cani e gatti randagi, diventando negli anni un punto di riferimento per la loro cura e tutela. Ogni giorno si è spesa in prima persona, mettendo a disposizione tempo, energie e risorse economiche per garantire cibo, assistenza e cure veterinarie agli animali abbandonati. La sua casa era diventata un rifugio temporaneo, un luogo di accoglienza e rinascita per tanti animali salvati dalla strada. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Pulsano ricorda Loredana Falco: il Dog Parking sarà intitolato alla sua memoria

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