Sabato il campo di via Libero Battistelli sarà intitolato alla memoria di Andrea Tattini, noto come “Tatto”, figura leggendaria nel mondo del basket. La cerimonia celebra la sua influenza, e il nuovo playground porta ora il suo nome. Andrea Tattini è ricordato da molti come un simbolo dello sport, e il nipote Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha scelto di indossare il numero 13 in suo onore.

Chiedi chi era il 'Tatto', a qualsiasi giocatore di basket e ti risponderà: Andrea Tattini. Il 'Tatto' ci ha lasciato anzitempo, il nipote Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ora indossa il numero 13 in onore dello zio. Il 'Tatto' è stato ricordato e celebrato durante dell'ultimo Playground, da una squadra che ha conquistato pure la finale. Ma siccome Andrea Tattini era un innamorato dei canestri, Bologna gli dedica un campo. L'inaugurazione è prevista sabato prossimo, dalle 15. Il campo all'aperto che si trova nel Giardino Decorato al Valore Civile, in via Libero Battistelli, sarà intitolato al suo nome. Il benvenuto ai presenti, il discorso delle autorità, poi l'intitolazione del campetto a un signore che ha fatto della pallacanestro una passione di vita.