Intitolato a Sara Campanella il laboratorio della sua università | qui la sua ultima lezione prima di essere uccisa

Sara Campanella ha perso la vita a causa di un'aggressione avvenuta nel laboratorio dell’università, dove aveva appena concluso la sua ultima lezione. La struttura, intitolata a lei, si trova nel Policlinico di Messina e rappresenta un punto di riferimento per studenti e ricercatori. La sua morte ha sconvolto la comunità accademica, che ora si interroga sulle cause di quel tragico episodio. Il laboratorio rimane chiuso mentre si indaga sull’accaduto.