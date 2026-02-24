Intitolato a Sara Campanella il laboratorio della sua università | qui la sua ultima lezione prima di essere uccisa
Sara Campanella ha perso la vita a causa di un'aggressione avvenuta nel laboratorio dell’università, dove aveva appena concluso la sua ultima lezione. La struttura, intitolata a lei, si trova nel Policlinico di Messina e rappresenta un punto di riferimento per studenti e ricercatori. La sua morte ha sconvolto la comunità accademica, che ora si interroga sulle cause di quel tragico episodio. Il laboratorio rimane chiuso mentre si indaga sull’accaduto.
Intitolato a Sara Campanella il laboratorio dell'unità di Igiene ospedaliera del Policlinico di Messina: qui aveva frequentato la sua ultima lezione prima di essere uccisa a coltellate da Stefano Argentino il 31 marzo del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it
