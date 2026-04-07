La Regione Puglia ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale per chiedere allo Stato circa 20 milioni di euro. La richiesta riguarda i rimborsi per indennizzi legati a danni da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni. La decisione arriva dopo che sono state avanzate richieste di risarcimento da parte di cittadini coinvolti in queste situazioni. La questione riguarda quindi il riconoscimento dei rimborsi previsti per queste specifiche circostanze.

La Regione Puglia ha depositato un ricorso presso la Corte costituzionale per ottenere dallo Stato i rimborsi relativi agli indennizzi per danni da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni. La disputa riguarda milioni di euro anticipati dall’ente locale ma non restituiti integralmente dal governo centrale. Il nodo giuridico ruota attorno alla legge di Bilancio 2025. Secondo l’amministrazione regionale, tale provvedimento ignora il dovere di rimborso previsto dalla legge 210 del 1992, spostando un costo che spetterebbe allo Stato direttamente sulle casse della Puglia. L’impatto economico è pesante. Nel solo 2025, l’esborso per questi risarcimenti in Puglia ha toccato i 21 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia contro lo Stato: ricorso per 20 milioni di rimborsi sanitari

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