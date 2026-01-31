Puglia investe 15 milioni per ridurre i tempi d’attesa nei servizi sanitari regionali

La Regione Puglia mette in campo 15 milioni di euro per accelerare i tempi di attesa nelle strutture sanitarie. Con questo piano straordinario, l’obiettivo è alleggerire le liste d’attesa e offrire risposte più rapide ai cittadini. La decisione arriva in un momento in cui molti pazienti segnalano lunghe attese prima di ricevere cure. Ora si lavora per mettere in atto interventi concreti e migliorare il funzionamento dei servizi sanitari regionali.

La Regione Puglia ha annunciato l'attivazione di un piano straordinario da 15 milioni di euro volto a ridurre drasticamente i tempi d'attesa nei servizi sanitari regionali. L'iniziativa, che interesserà tutti i distretti sanitari e gli ospedali del territorio, punta a rispondere a un'esigenza crescente emersa negli ultimi anni: la crescente pressione sul sistema sanitario, aggravata da liste d'attesa che spesso superano i mesi per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi chirurgici. Il finanziamento sarà allocato in maniera mirata per potenziare le risorse umane, aggiornare l'infrastruttura tecnologica e ottimizzare i processi interni dei presidi ospedalieri e dei servizi territoriali.

