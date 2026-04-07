Torna la Champions League con i quarti di finale che promettono incontri molto attesi. Non ci sono più squadre italiane in gara, ma le quattro sfide di questa fase offrono comunque partite di grande livello. Per seguire gli incontri, ci sono diverse opzioni di visione in tv e streaming, con orari e formazioni probabili già annunciate per alcuni incontri, tra cui quello tra il Psg e il Liverpool.

Torna il fascino della Champions League e, se pur non ci siano più squadre italiane in corsa, i quarti di finale offrono un grande spettacolo con quattro partite di altissimo livello. Una di queste è Paris Saint Germain-Liverpool, un big match che lascia spazio a qualsiasi scenario. I parigini campioni d'Europa in carica giocheranno l'andata in casa, i Reds invece proveranno il colpaccio al Parco dei Principi in vista del ritorno ad Anfield tra una settimana. Il Psg ha travolto il Chelsea nei quarti di finale, la squadra di Slot invece ha ribaltato la sconfitta dell'andata contro il Galatasaray. Ora una contro l'altra due delle squadre favorite alla vittoria finale, almeno sulla carta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Psg-Liverpool: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni dei quarti di Champions

PSG-Liverpool oggi in Champions, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniPSG-Liverpool è l'andata dei quarti di finale di Champions League che si gioca alle 21:00 al Parco dei Principi.

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Psg-Liverpool, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingOggi alle 21 l'andata dei quarti di finale di Champions League con Psg-Liverpool: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app ... sport.sky.it

Psg-Liverpool: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions LeagueLa partita tra Psg e Liverpool è in programma alle ore 21 ed è visibile in diretta in esclusiva su Amazon Prime Video. tuttosport.com

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«Mohamed Salah è il primo calciatore africano ad aver raggiunto quota 50 gol in Champions League». Questa sera, alle 21:00, il Parco dei Principi accende i riflettori su PSG-Liverpool, andata dei quarti di finale della Champions. Un match che si può seguire - facebook.com facebook