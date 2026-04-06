Conferenza stampa Gasperini post Inter Roma | Mancini da valutare di positivo oggi prendo solo una cosa Sul gol di Gatti contro la Juve…
Dopo la partita contro l’Inter, il tecnico della squadra romana ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato la prestazione dei suoi e le situazioni di mercato. Ha parlato della valutazione di un possibile inserimento di un giocatore nel ruolo di difensore e ha commentato brevemente un episodio relativo a un gol segnato durante la partita contro la Juventus. La conferenza si è concentrata sui punti salienti della gara e sulle scelte effettuate.
di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Gasperini post Inter Roma: le parole del tecnico dei giallorossi dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini al termine di Inter Roma, match del 31° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 5 a 2. QUALCOSA DI POSITIVO? – « Di positivo posso vedere il primo tempo che ha determinato un po’ di scoramento finendolo in svantaggio. Ho visto un’ottima Roma che ha pareggiato e ha giocato. Il gol di Calhanoglu e il terzo ha creato scoramento. Poi per la prima volta c’è stato un crollo morale. Ci sta di perdere con l’Inter a Milano, non con queste dimensioni. Cercheremo di reagire nelle prossime gare, gruppo sano e molto positivo ». 🔗 Leggi su Internews24.com
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