Dopo la partita contro l’Inter, il tecnico della squadra romana ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato la prestazione dei suoi e le situazioni di mercato. Ha parlato della valutazione di un possibile inserimento di un giocatore nel ruolo di difensore e ha commentato brevemente un episodio relativo a un gol segnato durante la partita contro la Juventus. La conferenza si è concentrata sui punti salienti della gara e sulle scelte effettuate.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Gasperini post Inter Roma: le parole del tecnico dei giallorossi dopo la sconfitta rimediata in campionato. La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini al termine di Inter Roma, match del 31° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 5 a 2. QUALCOSA DI POSITIVO? – « Di positivo posso vedere il primo tempo che ha determinato un po’ di scoramento finendolo in svantaggio. Ho visto un’ottima Roma che ha pareggiato e ha giocato. Il gol di Calhanoglu e il terzo ha creato scoramento. Poi per la prima volta c’è stato un crollo morale. Ci sta di perdere con l’Inter a Milano, non con queste dimensioni. Cercheremo di reagire nelle prossime gare, gruppo sano e molto positivo ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Conferenza stampa Gasperini post Inter Roma: «Mancini da valutare, di positivo oggi prendo solo una cosa. Sul gol di Gatti contro la Juve…»

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