Inter Atalanta Marelli analizza gli episodi della sfida di Serie A | ecco cosa ha detto a DAZN

L'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato gli episodi salienti della partita tra Inter e Atalanta, commentando le decisioni prese durante il match. In particolare, Marelli si è soffermato sulla gestione dei contatti nelle aree di rigore, evidenziando alcuni momenti che hanno suscitato proteste da parte della squadra di Cristian Chivu. La discussione si è concentrata sugli episodi più controversi che hanno caratterizzato il finale di gara.

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