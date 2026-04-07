Dopo un inverno caratterizzato da piogge intense e venti forti, i turisti si sono riversati sull’isola per le prime giornate di primavera. La stagione turistica si apre con un afflusso significativo di visitatori, pronti a godersi il mare e le bellezze naturali locali. Tuttavia, le autorità invitano alla prudenza, in particolare sulla rete stradale che collega i principali punti dell’isola.

Portoferraio (Livorno), 7 aprile 2026 – Anche quest’anno l’incantesimo si è compiuto. Dopo un interminabile inverno di libecciate, piogge torrenziali – e nonostante il crollo delle temperature ‘in zona Cesarini’ – i turisti sono tornati. Hanno lasciato a Piombino timori e preoccupazioni e, complice ‘il braccio di mare’, sono sbarcati col sorriso. Sullo scoglio era tutto pronto. Una settantina le strutture alberghiere aperte (il 35%). I borghi più turistici ritinteggiati e fioriti. Le spiagge tirate a lucido. A cominciare dalle regine della Costa del Sole: Cavoli e Fetovaia, passando dall’intramontabile Marina di Campo, oggetto di riprofilature periodiche, proseguendo via Procchio (rimessa a nuovo anche la piazzetta) e la Biodola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prove d’estate all’Elba, turisti pronti all’assalto: l’incantesimo si ripete, ma attenzione alle strade

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