Milan assalto a Mario Gila | pronti 20 milioni per l’estate

Il Milan ha già messo nel mirino il difensore del Granada, Mario Gila. I dirigenti rossoneri stanno preparando un’offerta da 20 milioni di euro per portarlo a Milano durante la prossima estate. La trattativa è in fase iniziale, ma il club non perde tempo e lavora per chiudere l’affare prima dell’inizio della nuova stagione.

Neanche il tempo di archiviare la sessione invernale che il Milan è già proiettato verso i grandi colpi della prossima estate. L'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa rossonera è Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio che sta scalando le gerarchie di gradimento in via Aldo Rossi. Il club rossonero, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, avrebbe già individuato nel difensore il profilo ideale per il salto di qualità nel reparto arretrato. L'operazione presenta però diverse insidie. La prima porta in Spagna: l' Atletico Madrid di Diego Simeone ha messo il giocatore nel mirino e sarebbe pronto a dar vita a un vero e proprio duello internazionale.

