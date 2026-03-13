In Puglia, le prove di estate sono già iniziate, con temperature elevate che anticipano i mesi tradizionalmente più caldi. Le spiagge sono frequentate da turisti e locali, mentre le attività balneari registrano un aumento di presenze. Tuttavia, si temono gli effetti della guerra, che potrebbero influire sulla stagione e sui flussi turistici in questa regione.

In Puglia l’estate non aspetta più l’arrivo di maggio e giugno. Quest’anno sono già arrivate le prime prenotazioni e, complici anche una Pasqua che cade in anticipo e un clima primaverile particolarmente favorevole, la stagione balneare prenderà il via con largo anticipo rispetto al passato. Diversi stabilimenti balneari, infatti, hanno deciso di aprire già dal 20 marzo, trasformando le festività pasquali nel primo vero banco di prova della stagione turistica sul mare. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno, il nostro direttore Luca Pernice in un articolo. «Con la Pentecoste, che quest’anno cade a inizio maggio - aggiunge Capacchione - registriamo già una buona presenza di turisti tedeschi, molto legati a questa ricorrenza. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Prove d’estate in Puglia, ma si temono gli effetti della guerra

