Violenza sessuale il centrodestra cambia ancora il testo | pene più severe fino a 13 anni

Da today.it 27 gen 2026

La proposta di legge sullo stupro e il consenso esplicito, già approvata alla Camera, è oggetto di modifiche da parte del centrodestra al Senato. La discussione riguarda soprattutto l’introduzione di pene più severe, fino a 13 anni, e rappresenta un punto di confronto tra maggioranza e opposizioni. La questione rimane centrale nel dibattito sulla tutela dei diritti e sulla lotta alla violenza sessuale in Italia.

La maggioranza cambia ancora una volta la proposta di legge sullo stupro e sul consenso esplicito. Il testo già approvato alla Camera e frutto dell'intesa tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein si trova da qualche mese in Senato ed è terreno di scontro tra il centrodestra e le opposizioni.

