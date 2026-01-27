Violenza sessuale il centrodestra cambia ancora il testo | pene più severe fino a 13 anni

La proposta di legge sullo stupro e il consenso esplicito, già approvata alla Camera, è oggetto di modifiche da parte del centrodestra al Senato. La discussione riguarda soprattutto l’introduzione di pene più severe, fino a 13 anni, e rappresenta un punto di confronto tra maggioranza e opposizioni. La questione rimane centrale nel dibattito sulla tutela dei diritti e sulla lotta alla violenza sessuale in Italia.

La senatrice Giulia Bongiorno ha proposto modifiche al Ddl stupri

