Fenice il sovrintendente incalza la Regione | Fondi tagliati del 73% dal 2010 serve di più

Ricevuto in commissione cultura, denuncia il calo drastico del finanziamento regionale, come aveva già fatto al Senato. Sambo (Pd): «Precisa scelta politica, basta parlare di eccellenza». Da 2 milioni si è passati a 600 mila euro La stilettata è arrivata nella commissione cultura del consiglio regionale Veneto, oggi pomeriggio, anche se lo stesso concetto era già stato espresso qualche settimana fa in audizione al Senato, a Roma. Il sovrintendente del Teatro La Fenice, Nicola Colabianchi, ha chiesto di fare di più per l'istituto da lui guidato e per la cultura. «I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio ad interpretazioni, perché il contributo della regione Veneto alla nostra fondazione è crollato drasticamente nel tempo. Se confrontiamo i dati del 2010 con quello odierno diamo passati da 2 milioni e 400 mila euro a soli 640 mila euro», cioè un calo di oltre il 73%, ha detto Colabianchi ai consiglieri commissari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

