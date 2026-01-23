Petrolchimico protesta dei lavoratori dell’indotto | assemblea e sciopero davanti ai cancelli

A Brindisi, i lavoratori dell’indotto petrolchimico hanno indetto un’assemblea e uno sciopero davanti ai cancelli dell’impianto, in risposta alle criticità che interessano il settore. La protesta riflette le difficoltà crescenti legate alla crisi del petrolchimico e alle conseguenze sul lavoro e sulla sicurezza occupazionale di molte persone coinvolte. La situazione richiede attenzione e confronto tra le parti per affrontare le problematiche in modo costruttivo.

Lavoratori senza certezze occupazionali e tutele insufficienti: questa mattina hanno incrociato le braccia gli addetti della logistica e delle aziende appaltatrici. Chiesto un incontro con il prefetto BRINDISI – La crisi del petrolchimico continua a pesare sul futuro di decine di lavoratori dell’indotto. Questa mattina gli addetti della Meridionale Servizi, insieme a lavoratori di altre aziende appaltatrici, hanno indetto uno sciopero e un’assemblea davanti al cancello del polo industriale, per poi annunciare una mobilitazione davanti alla Prefettura. Alla base della protesta, l’assenza di prospettive occupazionali e la mancanza di garanzie concrete.🔗 Leggi su Brindisireport.it

La crisi della Cam di Grumello, dopo il “no” agli incentivi all’esodo la protesta dei lavoratori davanti ai cancelliIl 23 dicembre 2025, lavoratori della Cam di Grumello del Monte hanno partecipato a uno sciopero e a un presidio davanti ai cancelli dell’azienda, in risposta alla crisi aziendale e al diniego degli incentivi all’esodo.

Leggi anche: "Centrale e petrolchimico: non tutti i lavoratori dell'indotto hanno certezze sul futuro"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Crisi petrolchimico, i lavoratori protestano in prefettura: Il protocollo d'intesa non bastaSit-in della Meridionale Servizi venerdì 23 gennaio per chiedere la firma di un accordo di programma. Il Cobas: Servono tutele concrete per chi ha perso il lavoro ... brindisireport.it