Relazione con la stagista più giovane Scandalo rosa ad alti livelli | scoppia il caso

Una relazione tra un diplomatico e la sua stagista più giovane ha fatto emergere uno scandalo tra i vertici dell’ambasciata. La vicenda, scoppiata questa settimana, ha attirato l’attenzione di media e pubblici, soprattutto perché coinvolge figure di spicco. La storia si è diffusa dopo che alcuni colleghi hanno segnalato comportamenti sospetti, alimentando voci di un rapporto confidenziale e poco appropriato.

Una relazione nata dietro le quinte della diplomazia internazionale sta facendo discutere la stampa britannica e non solo. Protagonisti sono il famoso 55enne e una giovane stagista italiana di 26 anni più giovane. Una storia che intreccia lavoro e vita privata, ambientata nei palazzi del potere di Bruxelles, e che ha acceso il dibattito a Londra. Tutto sarebbe iniziato nel 2023, quando Cortini è entrata nel team dell'ambasciatore. La collaborazione professionale si sarebbe trasformata in qualcosa di più intimo, inizialmente mantenuto lontano da sguardi indiscreti. Con il passare dei mesi, però, la relazione sarebbe diventata sempre più evidente.