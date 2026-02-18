Melograno Art Gallery dal 19 al 25 febbraio la mostra di Lucio Pintaldi e Fabrizio Giorgi

La mostra di Lucio Pintaldi e Fabrizio Giorgi alla Melograno Art Gallery di Livorno inizia giovedì 19 febbraio, dopo che l’esposizione è stata annunciata come un evento di rilievo per la scena artistica locale. Pintaldi, originario di Noto, espone undici opere che riflettono il suo stile distintivo, mentre Giorgi presenta nuove creazioni ispirate alla musica, realizzate appositamente per questa esposizione. Sabato 21 alle 18 si svolge il vernissage, attirando appassionati e collezionisti pronti a scoprire le ultime espressioni dei due artisti.

La ricerca di Pintaldi si muove tra astrazione e figurazione, in un continuo dialogo tra impulso istintivo e costruzione formale. Il colore è protagonista: vibrante, materico, attraversato da tensioni che riflettono le contraddizioni del tempo presente. Le sue composizioni nascono da una gestualità libera, che trasforma la materia in racconto emotivo, e spaziano su supporti diversi — tela, legno, cartone, plastica, vetro — esplorando territori ibridi e contaminati. Accanto alla produzione pittorica, Pintaldi coltiva esperienze legate alla Mail Art, al Libro d'Artista e alla pratica del riciclo creativo, mentre da oltre vent'anni realizza bozzetti e quadri infiorati in Italia e all'estero, portando la tradizione in contesti contemporanei e internazionali.🔗 Leggi su Livornotoday.it

