Pronostico e quote Christian Garin – Matteo Arnaldi Monte Carlo 06-04-2026

Alle 14:30 sul Court EA de Massy si sfideranno Christian Garin e Matteo Arnaldi in un match di tennis al torneo di Monte Carlo. Entrambi i giocatori si apprestano a scendere in campo per affrontarsi in questa partita, che si preannuncia interessante per gli appassionati. Le quote e i pronostici sono disponibili e fanno parte delle previsioni legate all'incontro di oggi.

Christian Garin e Matteo Arnaldi si affronteranno sul Court EA de Massy intorno alle 14:30. Il cileno, che è stato anche TOP 20 anni fa, nel finale del 2025 aveva fatto bene a livello Challenger sulla terra rossa vincendo ad Antofagasta e Montevideo battendo Buse in finale, poi tornato a livello ATP ha ripreso a faticare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostico e quote Christian Garin – Matteo Arnaldi, Monte Carlo 06-04-2026 Pronostico e quote Joao Fonseca – Gabriel Diallo, Monte Carlo 06-04-2026Joao Fonseca e Gabriel Diallo si affronteranno sul Court des Princes nel pomeriggio di Pasquetta, più o meno a partire dalle 14:30. Pronostico e quote Francisco Cerundolo – Stefanos Tsitsipas, Monte Carlo 06-04-2026Francisco Cerundolo e Stefanos Tsitsipas si affronteranno nel pomeriggio di Pasquetta sul campo intitolato a Ranieri III. Argomenti più discussi: Pronostico Christian Garin - Jesper De Jong - Quote & Statistiche - 4 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP; Pronostico Nikoloz Basilashvili - Christian Garin - Quote & Statistiche - 5 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP; Pronostico Joao Fonseca - Gabriel Diallo - Quote & Statistiche - 5 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP; Pronostico Romain Arneodo - Francisco Comesana - Quote & Statistiche - 4 aprile 2026, ATP Monte Carlo Masters, ATP. Matteo Arnaldi ripescato a Monte-Carlo! Nonostante la sconfitta nelle qualificazioni contro Muller, l'azzurro entra nel main draw del Rolex Monte-Carlo Masters 2026 come lucky loser. Al primo turno, lunedì 6 aprile, sfiderà il cileno Cristian Garin. In caso facebook