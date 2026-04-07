Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Sebastian Baez Monte Carlo 07-04-2026

Da infobetting.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al torneo di Monte Carlo, il calendario prevede diverse sfide tra giocatori di alto livello. Dopo l’incontro di Matteo Berrettini contro Bautista-Agut e quello di Jannik Sinner contro Humbert, sarà il turno di Carlos Alcaraz e Sebastian Baez, che scenderanno in campo nel pomeriggio sul campo “Ranieri III”. La partita tra i due si svolgerà in un contesto di grande attenzione, tra altri incontri di rilievo.

Carlos Alcaraz e Sebastian Baez scenderanno in campo dopo Matteo Berrettini, che aprirà le danze sul “Ranieri III” contro Bautista-Agust, e Jannik Sinner, che affronterà Humbert nel primo pomeriggio. Un grande programma dunque, e significativo sul piano simbolico. Per ora infatti Carlitos è ancora il numero uno del Ranking ATP ma, essendo il campione uscente,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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