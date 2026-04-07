Al torneo di Monte Carlo, il calendario prevede diverse sfide tra giocatori di alto livello. Dopo l’incontro di Matteo Berrettini contro Bautista-Agut e quello di Jannik Sinner contro Humbert, sarà il turno di Carlos Alcaraz e Sebastian Baez, che scenderanno in campo nel pomeriggio sul campo “Ranieri III”. La partita tra i due si svolgerà in un contesto di grande attenzione, tra altri incontri di rilievo.

Carlos Alcaraz e Sebastian Baez scenderanno in campo dopo Matteo Berrettini, che aprirà le danze sul “Ranieri III” contro Bautista-Agust, e Jannik Sinner, che affronterà Humbert nel primo pomeriggio. Un grande programma dunque, e significativo sul piano simbolico. Per ora infatti Carlitos è ancora il numero uno del Ranking ATP ma, essendo il campione uscente,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Sebastian Baez, Monte Carlo 07-04-2026

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JANNIK CHIAMA CARLOS Come affermato da Sinner stesso, il percorso per arrivare fino in fondo a Monte-Carlo non sarà semplice, ma la voglia dei due campioni di tornare ad affrontarsi è tanta #Tennis #Sinner #Alcaraz #RolexMastersMonteCarlo # - facebook.com facebook

"Sono sorpreso di vederlo giocare qui dopo aver vinto Indian Wells e Miami, vuol dire che sta bene fisicamente ed è in grado di vincere ovunque. Spero di poterlo affrontare qui a Monte-Carlo". Così Carlos Alcaraz nel media day di Monte Carlo, lo spagnolo x.com