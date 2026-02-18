Pronostico Dinamo Zagabria-Genk | si decide tutto al ritorno
La partita tra Dinamo Zagabria e Genk si gioca perché il risultato dell’andata ha lasciato tutto aperto, con il Genk che spera di qualificarsi grazie alla miglior differenza reti. La sfida si svolge in Croazia, dove i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari e conquistare un risultato positivo. I tifosi si radunano allo stadio per sostenere le due squadre, mentre gli allenatori pianificano le strategie in vista del ritorno.
Dinamo Zagabria-Genk è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Non si è qualificato solamente per la differenza reti il Genk direttamente agli ottavi di finale. Ad esultare, alla fine, è stata la Roma. E il sorteggio, da nona in classifica, è molto complicato: la Dinamo Zagabria, almeno in casa, è una squadra che può riuscire non nell’impresa, ma sicuramente vendere cara la pelle. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Soprattutto per quelli che sono i precedenti dei croati contro formazioni belghe: parliamo di un club che ha fatto sette vittorie, 3 pareggi e due sole sconfitte quando ha affrontato squadre di questa nazionalità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostico Dinamo Zagabria-Betis: difesa colabrodo e colpaccioLa sfida tra Dinamo Zagabria e Betis, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 18:45.
Pronostico Dinamo Zagabria-FCSB: occhio ai cartelliniDinamo Zagabria e FCSB si affrontano giovedì alle 21 nella settima giornata della fase a gironi di Europa League.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Dinamo Zagabria - Genk - Europa League; Pronostico Dinamo Zagabria-Genk 19 Febbraio: andata playoff EL; Dinamo Zagabria vs Genk Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Europa League 19-02-2026; Pronostico Dinamo Zagabria - Genk: 19 Febbraio 2026 ?.
Avversaria Roma: Genk, Bologna, Dinamo Zagabria o Brann?/ Le opzioni verso gli ottavi Europa LeagueAvversaria Roma verso gli ottavi Europa League: anche il Bologna fra quattro possibili opzioni, ma non si deciderà nel sorteggio oggi, 30 gennaio 2026 Diciamo subito che non sarà oggi, venerdì 30 ... ilsussidiario.net
Dinamo Zagabria, Cacic: Rispetto a San Siro dovremo essere più coraggiosi e più verticaliCosa deve fare la Dinamo Zagabria di diverso rispetto alla gara di andata di San Siro contro il Milan? Una domanda a cui il tecnico Ante Cacic ha risposto nella conferenza stampa della vigilia: ... m.tuttomercatoweb.com
A Brescia ritorniamo alla vittoria ma soprattutto in vetta alla classifica Girone d'Andata vs Napoli Basketball 105-88 @ APU Udine 80-82 vs Vanoli Cremona 69-86 vs Dinamo Sassari 90-71 @ Aquila Trento 83-102 @ Pallacanestro Va facebook