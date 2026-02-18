La partita tra Dinamo Zagabria e Genk si gioca perché il risultato dell’andata ha lasciato tutto aperto, con il Genk che spera di qualificarsi grazie alla miglior differenza reti. La sfida si svolge in Croazia, dove i padroni di casa vogliono sfruttare il fattore campo per mettere pressione agli avversari e conquistare un risultato positivo. I tifosi si radunano allo stadio per sostenere le due squadre, mentre gli allenatori pianificano le strategie in vista del ritorno.

Dinamo Zagabria-Genk è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Non si è qualificato solamente per la differenza reti il Genk direttamente agli ottavi di finale. Ad esultare, alla fine, è stata la Roma. E il sorteggio, da nona in classifica, è molto complicato: la Dinamo Zagabria, almeno in casa, è una squadra che può riuscire non nell’impresa, ma sicuramente vendere cara la pelle. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Soprattutto per quelli che sono i precedenti dei croati contro formazioni belghe: parliamo di un club che ha fatto sette vittorie, 3 pareggi e due sole sconfitte quando ha affrontato squadre di questa nazionalità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Dinamo Zagabria-Genk: si decide tutto al ritorno

