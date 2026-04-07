Progetti culturali a Modena aperto il bando 2026 con più contributi alle associazioni

Il Comune di Modena ha pubblicato il bando per la selezione di progetti culturali da realizzare nel 2026, offrendo un aumento dei contributi destinati alle associazioni locali. La misura mira a sostenere iniziative nel settore culturale e artistico, coinvolgendo diverse realtà del territorio. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dalla pubblicazione ufficiale del bando, che specifica i criteri di partecipazione e i requisiti richiesti.

Finanziamenti fino all’80% per produzioni e rassegne culturali. Le candidature vanno presentate entro il 9 maggio 2026: premiate qualità, innovazione e partecipazione Il Comune di Modena rafforza il proprio impegno a sostegno della cultura e apre il bando per la selezione dei progetti culturali per l’anno 2026, confermando e ampliando le opportunità per le associazioni del territorio. L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Promozione della città e Centro storico, si inserisce in una strategia che punta a consolidare un sistema culturale diffuso, capace di generare qualità, partecipazione e crescita per l’intera comunità. Il bando è rivolto alle associazioni del Terzo settore che operano stabilmente in città e che intendono proporre progetti di produzione e programmazione culturale da realizzare entro il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Aperto il bando comunale per i contributi alle associazioni sportiveIl Comune di Montecarlo ha indetto un bando per erogare contributi alle associazioni che operano nell’ambito sportivo per il 2026.

Livorno | Contributi alle associazioni turistiche, pubblicato il bando: requisiti e come fare domandaIl Comune di Livorno ha pubblicato un bando per l'assegnazione di contributi di compartecipazione finalizzati al sostegno di iniziative turistiche da...

Temi più discussi: La Galleria BPER di Modena presenta La virtù e la grazia. Un percorso tra sante, eroine, seduttrici e allegorie nella pittura del Seicento; Galleria BPER, programmazione 2026: nasce sistema dei Poli Culturali tra Modena, Ferrara e L'Aquila; Galleria d’arte a Palazzo Koch. In autunno capolavori in mostra: Prossimi all’allestimento; Bper punta sui poli culturali: Genova tra le città coinvolte nel sistema di patrimonio diffuso tra Modena, Ferrara e L’Aquila.

Progetti culturali, aperte le candidature per i finanziamentiAperto il bando per la presentazione di progetti culturali per l’anno 2025. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, mira a sostenere e... Aperto il bando per la presentazione di progetti ... ilrestodelcarlino.it

Promozione culturale, finanziati 25 progettiUna ricca e variegata serie di proposte di musica dal vivo, dal pop al jazz, dalla classica alla lirica, appuntamenti internazionali e iniziative per valorizzare i piccoli borghi dell’Appennino e i ... ilrestodelcarlino.it

I progetti culturali della banda musicale di Cropani illustrati nel "DopoNaca" dal maestro Luigi Cimino - facebook.com facebook