Progetti culturali a Modena aperto il bando 2026 con più contributi alle associazioni
Il Comune di Modena ha pubblicato il bando per la selezione di progetti culturali da realizzare nel 2026, offrendo un aumento dei contributi destinati alle associazioni locali. La misura mira a sostenere iniziative nel settore culturale e artistico, coinvolgendo diverse realtà del territorio. Le domande devono essere presentate entro i termini stabiliti dalla pubblicazione ufficiale del bando, che specifica i criteri di partecipazione e i requisiti richiesti.
Finanziamenti fino all’80% per produzioni e rassegne culturali. Le candidature vanno presentate entro il 9 maggio 2026: premiate qualità, innovazione e partecipazione Il Comune di Modena rafforza il proprio impegno a sostegno della cultura e apre il bando per la selezione dei progetti culturali per l’anno 2026, confermando e ampliando le opportunità per le associazioni del territorio. L’iniziativa, promossa dal Settore Cultura, Promozione della città e Centro storico, si inserisce in una strategia che punta a consolidare un sistema culturale diffuso, capace di generare qualità, partecipazione e crescita per l’intera comunità. Il bando è rivolto alle associazioni del Terzo settore che operano stabilmente in città e che intendono proporre progetti di produzione e programmazione culturale da realizzare entro il 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Aperto il bando comunale per i contributi alle associazioni sportiveIl Comune di Montecarlo ha indetto un bando per erogare contributi alle associazioni che operano nell’ambito sportivo per il 2026.
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Promozione culturale, finanziati 25 progettiUna ricca e variegata serie di proposte di musica dal vivo, dal pop al jazz, dalla classica alla lirica, appuntamenti internazionali e iniziative per valorizzare i piccoli borghi dell’Appennino e i ... ilrestodelcarlino.it
I progetti culturali della banda musicale di Cropani illustrati nel "DopoNaca" dal maestro Luigi Cimino - facebook.com facebook