Bergamo sesso con alunna 15enne | prof ai domiciliari

Un insegnante di 56 anni è stato messo agli arresti domiciliari a Bergamo. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva avuto rapporti con una studentessa di 15 anni, approfittando dei momenti in cui la famiglia era assente. La ragazza andava spesso a casa del professore, che è sposato, mentre moglie e figlio erano fuori. La vicenda ha suscitato molta attenzione in città.

Tra amiche non era un segreto, ma l'allarme è scattato solo quando una delle adolescenti ha deciso di confessare la vicenda alla madre Si è messo in moto così il meccanismo che ha portato all'arresto di un professore di 56 anni, docente in un istituto superiore di Bergamo, attualmente ai domiciliari con l'accusa di atti sessuali su minori. Per mesi avrebbe avuto rapporti completi con un'alunna 15enne della sua classe. La squadra mobile ha piazzato nell'appartamento del docente microcamere e cimici, che hanno rivelato la frequentazione della casa da parte della 15enne, quando la moglie e il figlio dell'uomo erano fuori.

