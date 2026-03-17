Si suicida in carcere a Torino Bernardo Pace | il pentito collaborava con i magistrati nel processo Hydra

Un uomo condannato lo scorso gennaio si è tolto la vita nel carcere di Torino. Si tratta di un pentito che stava collaborando con i magistrati nel procedimento giudiziario noto come processo Hydra. La notizia è stata confermata dalle autorità penitenziarie, che hanno comunicato l’accaduto senza ulteriori dettagli.

Il pentito Bernardo Pace, condannato lo scorso gennaio, si è suicidato in carcere a Torino: stava collaborando con i magistrati nel processo Hydra. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia per chiarire le circostanze del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Processo Hydra, arrivata la sentenza per 62 imputati: 500 anni di carcereSessantadue persone sono state condannate - col rito abbreviato - dal gup di Milano, Emanuele Mancini, nell’ambito dell’inchiesta “Hydra” della... Detenuto si suicida nel carcere di Padova: è il secondo in tre giorniPADOVA - Ancora un suicidio nel carcere di Padova e si tratta del secondo in tre giorni. Contenuti utili per approfondire Torino Bernardo Pace Argomenti discussi: Carcere di Torino, detenuto suicida in cella. Detenuto si suicida nel carcere di Torino: era tra i nuovi pentiti dell’inchiesta HydraSi chiamava Bernardo Pace il detenuto che si è tolto la vita nel tardo pomeriggio di ieri all’interno del carcere Lorusso e Cutugno di Torino ... meridionews.it Era di Trapani il detenuto suicida a Torino e coinvolto nel processo HydraEra originario del mandamento di Trapani Bernardo Pace, 62 anni, trovato privo di vita nella sua cella in carcere a Torino. newsicilia.it