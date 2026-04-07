Processione della Madonna della Libera a Maiori | fischi dai clienti di un hotel la denuncia e le scuse

Durante la processione della Madonna della Libera a Maiori, alcuni clienti di un hotel hanno fischiato mentre la celebrazione si svolgeva. Un testimone ha deciso di denunciare l’accaduto e ha successivamente ricevuto delle scuse. L’episodio ha suscitato reazioni e commenti tra i presenti, portando alla luce un episodio di disturbo durante l’evento religioso. La vicenda è stata condivisa sui social, attirando l’attenzione sulla dinamica tra i partecipanti e gli ospiti.

Il lunedì in Albis, infatti, a Maiori è il giorno dedicato alla Vergine venerata nell'omonima cappella del rione di Casa Imperato. Increscioso, quanto accaduto durante la processione su corso Reginna Non scrivo molto su Facebook, ma questa sera mi sento di dover esprimere una mia opinione in merito ad un episodio che mi ha lasciato amareggiato. Nella serata di oggi (ieri per chi legge ndr), a Maiori, ho partecipato alla processione della Madonna della Libera, in qualità di portatore. All’altezza di una struttura alberghiera situata alla fine del corso Reginna, alcuni clienti di fede ebraica, per lo più ragazzi, si sono affacciati e hanno iniziato a fischiare la Processione. 🔗 Leggi su Salernotoday.it 'Madonna della Libera', Ugl Salute denuncia clima di tensione e paura tra i lavoratori: "Diritti sindacali a rischio"Il sindacato segnala un clima interno "inaccettabile": alcuni lavoratori avrebbero rinunciato all'iscrizione sindacale per timore di ripercussioni A... Madonna della Clemenza: al termine della processione avviene il miracoloIl passaggio della Madonna della Clemenza tra le vie della città si è concluso con un evento straordinario. Temi più discussi: Provvedimenti viabili per la Festa degli Spampanati; Settimana Santa a Sassari, la città svela il suo volto più misterioso e suggestivo; Vomero: l'antica processione del Mistero di Antignano; Questa mattina la Processione della Madonna Addolorata lungo le strade di Vasto. Maiori, fischi durante la processione: l'organizzatore dell'evento in hotel si dissocia e si scusaDopo quanto accaduto durante la processione della Madonna della Libera a Maiori, arriva la replica dell'organizzatore dell'evento ospitato presso l'hotel da cui sarebbero partiti i comportamenti conte ... ilvescovado.it Dal pittore lucchese Giuseppe Aldi un dipinto per la processione della Madonna dell’arcoRappresenta una Madonna in un contesto di guerra: Una riflessione sulla sofferenza umana e sulla maternità come compassione ... luccaindiretta.it #Cronaca #Religione Fischi e urla contro la processione della Madonna della Libera a Maiori: esplode la polemica sul rispetto delle tradizioni - facebook.com facebook