Il Bayern Monaco si impone al Bernabeu con un risultato di 2-1 contro il Real Madrid. La partita si è svolta a Madrid e rappresenta il primo incontro di questa fase della competizione. I tedeschi sono riusciti a ottenere la vittoria in questa sfida, lasciando il segno sul risultato finale.

MADRID (SPAGNA) - Il Bayern Monaco vince il primo round con il Real Madrid, espugnando il Bernabeu per 2-1. Sono Luis Diaz, Kane e Mbappé a mettere la firma su una gara ad altissima intensità. La prima palla gol è per i bavaresi e arriva al 9'. Kimmich crossa per Kane in area, il quale appoggia a Upamecano un pallone pronto da spingere in rete da due passi, ma il francese impatta male il pallone e grazia i suoi avversari. Sul fronte opposto, la risposta arriva sei minuti più tardi quando Neuer sbarra la strada in uscita a Vinicius, smarcato da una verticalizzazione di Thiago. La sfida tra Vinicius e Neuer si ripete poco dopo, con il portiere costretto a deviare in corner un destro dal limite del brasiliano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Primo round per il Bayern, Real Madrid sconfitto 2-1 al Bernabeu

Champions League, il Bayern vince al Bernabeu: 1-2 contro il Real MadridIl Bayern Monaco vince 2-1 sul campo del Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League.

Super Bayern al Bernabeu! Real Madrid battuto 2-1: Olise incanta, Luis Diaz e Kane decidonoNell'andata dei quarti di Champions League la squadra di Kompany offre una grande prova di forza in Spagna.

Il GESTO che farà VENDICARE il REAL MADRID dal BAYERN MONACO

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27 marzo 1986, 40 anni d'età, parate svolte questa sera in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid: NOVE I miracoli del solito e intramontabile Manuel Neuer consegnano una vittoria d'oro a Kompany e al Bayern Monaco, sempre più macc - facebook.com facebook

IL BAYERN VINCE L'ANDATA DEI QUARTI DI UCL Bellissima partita al Bernabéu. La squadra di Vincent Kompany domina per 60 minuti e va avanti di 2 gol con Luis Díaz e Harry Kane, poi il Real Madrid reagisce con l'ingresso di Jude Bellingham. Manuel x.com