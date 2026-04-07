Champions League il Bayern vince al Bernabeu | 1-2 contro il Real Madrid

Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League. La squadra tedesca è passata in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Luis Díaz al 41 minuto. All’inizio della ripresa, Harry Kane ha segnato il raddoppio al 46 minuto. Il Real Madrid ha ridotto le distanze con un gol nel secondo tempo, ma non è riuscito a recuperare.

Il Bayern Monaco vince 2-1 sul campo del Real Madrid, nei quarti di finale di Champions League. La squadra di Kompany passa in vantaggio nel primo tempo con Luis Díaz al 41' e raddoppia in apertura di secondo tempo con Harry Kane, al 46'. Il Real reagisce è accorcia le distanze al 74' con Kilyan Mbappé. I Blancos sfiorano il pareggio ancora con Mbappé e poi con Vinicius jr, ma senza andare a segno. Tutto rimandato al ritorno in Germania il 15 aprile. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Champions League, il Bayern vince al Bernabeu: 1-2 contro il Real Madrid Diretta gol Champions League LIVE: Bayern Monaco avanti al Bernabeu contro il Real Madrid, 0-0 Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Diretta gol Champions League LIVE: il Bayern Monaco espugna il Bernabeu contro il Real Madrid, Havertz decide in extremis Sporting-ArsenalCalciomercato Barcellona, Bastoni si allontana? I Blaugrana pronti a cambiare obiettivo, pur rimanendo in Serie A! Mercato Manchester United, occhio... Real Madrid vs Bayern Munich Champions League Quarter-Final 2026 | The Kings Are Ready Temi più discussi: Anteprima Real Madrid - Bayern München, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Real Madrid - Bayern München (UEFA Champions League. Quarti di finale. Gara di andata); Il calendario e gli orari di Champions League; Real-Bayern, probabili: Kane rientra, Neuer c'è, Courtois infortunato. Champions League, il Bayern vince 2-1 al Bernabeu: Zaragoza spettatore dal divanoSerata di quarti in Champions League dove il Bayern fa il colpo esterno espugnando il Santiago Bernabeu e aggiudicandosi il match di andata contro il Real Madrid. Luis Diaz e Kane portano i bavaresi s ... forzaroma.info Champions League. Quarti di finale, ora in campo Real Madrid-Bayern e Sporting-ArsenalAl via i quarti di finale La Champions entra nel vivo della fase finale. Ma non parla più italiano: ormai i club di Serie A la guardano solo da spettatori. Però resta il principale torneo europeo e di ... msn.com Nell’andata dei quarti di Champions League la squadra di Kompany offre una grande prova di forza in Spagna. Non basta il gol nel finale di Mbappé per rimettere in piedi i Blancos - facebook.com facebook Real Madrid-Bayern Monaco diretta Champions League: segui la sfida ai quarti di finale LIVE x.com