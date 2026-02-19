La Giunta comunale e la casella del Welfare | tutto fermo in attesa del Consiglio sul bilancio

La decisione di sospendere tutte le attività della Giunta comunale e del settore Welfare deriva dall’attesa del Consiglio comunale sul bilancio previsto per il 24 febbraio. Finora, nessuna proposta o iniziativa è stata avviata, lasciando il settore in stand-by. Le riunioni sono state rinviate, e le operazioni sono ferme, in attesa di un pronunciamento ufficiale. Solo dopo quella data si potrà riprendere il normale funzionamento dei servizi e delle decisioni amministrative. La città resta in attesa di chiarimenti e sviluppi concreti.

La soluzione più probabile, al momento, resta quella di affidare l'incarico al consigliere Michelangelo Cavone (vicino al deputato Marco Lacarra), con la possibilità di rivedere le deleghe in squadra Nulla si muoverà, salvo improbabili sorprese, fino al Consiglio comunale sul bilancio del 24 febbraio. Al Comune di Bari resta sospesa la casella dell'Assessorato al Welfare lasciata libera dall'addio di Elisabetta Vaccarella, approdata in Consiglio regionale pugliese. La maggioranza, dunque, resta in una situazione di stallo. Nelle scorse settimane il sindaco Vito Leccese aveva incontrato i rappresentati dei vari partiti, senza però riuscire a trovare la quadra.