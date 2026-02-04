A Napoli, nel quartiere Chiaia, si lavora per portare nuove iniziative culturali legate all’America’s Cup e alla tradizione marinaresca. Il centro storico si apre a eventi che celebrano il fascino della vela e l’eredità marinaresca, puntando a rafforzare l’attrattiva della zona. La città si prepara a un nuovo capitolo che coinvolge tanto i residenti quanto i visitatori.

A Napoli, nel cuore del quartiere Chiaia, si sta profilando un nuovo capitolo per il futuro del centro storico. Il progetto WeChiaia, nato da un’idea condivisa da imprenditori, professionisti e esercenti locali, ha superato la fase sperimentale e si affaccia al pubblico con una piattaforma web dedicata e un calendario di eventi per il 2026. L’obiettivo è chiaro: trasformare Chiaia in un polo culturale e turistico di qualità, sfruttando l’attenzione globale che l’arrivo della 38esima America’s Cup porterà sulla città. L’evento internazionale, che si svolgerà nel Golfo di Napoli, rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare un quartiere spesso sottovalutato, nonostante la sua storia millenaria, le botteghe artigianali e la tradizione marinaresca che lo contraddistinguono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - WeChiaia si espande con iniziative culturali legate al fascino dell’America’s Cup e alla sua eredità marinaresca.

