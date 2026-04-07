Prima i calciatori dovevano subire il razzismo ora c’è Yamal l’ariete democratico El Paìs

Lamine Yamal, giovane calciatore, sta attirando l’attenzione non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per il ruolo che ricopre nel dibattito pubblico. Secondo un articolo di El País, Yamal viene definito “l’ariete democratico”, simbolo di un nuovo modo di affrontare il calcio e la società. La sua figura rappresenta una presenza che va oltre il campo, coinvolgendo temi di rappresentanza e di diffusione della verità.

Per El Paìs Lamine Yamal non è solo un fuoriclasse, il futuro Messi o Ronaldo. E’ anche – già adesso – “un ariete democratico dotato dell’astuzia che Brecht richiedeva per diffondere la verità”. Perché denuncia il razzismo negli stadi e nella società e non lo subisce, come un tempo era richiesto ai calciatori. El Paìs ricorda il “sacrificio” di Wilfred Agbonavbare, che definisce un “eroi silenzioso. Un felino tra i pali, imperturbabile di fronte ai cori xenofobi, nessuno così offensivo come quello che gli fu rivolto dagli Ultras Sur al Bernabéu nel 1993, con il loro famigerato “Bastardo nero, raccogli il cotone!”. Non esistevano protocolli antirazzisti, né un’indignazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Prima i calciatori dovevano subire il razzismo, ora c’è Yamal “l’ariete democratico” (El Paìs) Leggi anche: Ma quale crisi, Sinner è più forte di prima: ora sta cercando la versatilità (El Paìs) Leggi anche: Real Madrid, a Florentino piacciono molto i grandi calciatori e poco, pochissimo, gli allenatori (El Paìs) Argomenti più discussi: L’ultimo pensiero degli azzurri: un premio per la qualificazione; Regole sugli stranieri, mercato, tutela dei vivai: all'estero fanno così; La Repubblica - Italia, i giocatori volevano un premio qualificazione: intervento di Gattuso. Poi la richiesta al ct di rimanere; Lazio-Parma, Sarri: Sosta? Un calvario! Quelli che non dovevano infortunarsi…. #ilpiccoloprincipe di #antoinedesaintexupery fu pubblicato per la prima volta a #newyork il 6 aprile #1943 da Reynal & Hitchcock nella traduzione inglese (The Little Prince, tradotto dal francese da Katherine Woods) e qualche giorno dopo sempre da Reynal - facebook.com facebook Conte non molla l’Inter! Juve, balzo Champions La prima pagina del 7 aprile #Tuttosport x.com