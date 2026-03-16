Sinner sta affrontando una fase di crescita, secondo quanto riportato da El País, che sottolinea come il tennista abbia migliorato la sua versatilità rispetto al passato. La rivista evidenzia un cambiamento nel suo approccio, descrivendo il suo gioco come più fluido e dinamico. La ripresa di Sinner viene presentata come un dato di fatto, senza menzioni di crisi o difficoltà recenti.

Ma quale crisi. “Ciò che ieri sembrava oscuro, avvizzito e bloccato, oggi è fiorente e luminoso”. El Paìs rimette Sinner al centro del villaggio tennistico, bloccando tutti quelli che erano scesi dal carro poco fa e ora provano a risalirci. Il giornale spagnolo ricorda che in realtà Sinner “non ha mai perso la strada; sta semplicemente sperimentando. Si mette alla prova per migliorarsi. La sua prima vittoria dell’anno arriva una rimonta spettacolare su Medvedev: era sotto 0-4 nel secondo tie-break, ha scatenato una devastante raffica di sette punti. Se qualcuno aveva ancora dei dubbi, eccolo qui”. Peraltro Medvedev è tornato in questo torneo “implacabile, persino per un giocatore solido, costante e prevedibile come Sinner, solitamente a suo agio negli scambi lunghi, ma forse non così tanto questa volta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ma quale crisi, Sinner è più forte di prima: ora sta cercando la versatilità (El Paìs)

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