Real Madrid a Florentino piacciono molto i grandi calciatori e poco pochissimo gli allenatori El Paìs

Il recente licenziamento di Xabi Alonso dal Real Madrid ha attirato l’attenzione, evidenziando le sfide di gestione all’interno del club. Secondo El País, Florentino Pérez predilige grandi calciatori e mostra una certa riluttanza verso gli allenatori. La decisione di esonerare Alonso, nonostante le sue qualità, riflette le dinamiche complesse tra il management e le star del team, in un contesto dove la stabilità tecnica spesso viene messa in secondo piano.

Il licenziamento di Xabi Alonso ha sorpreso tutti, ma era prevedibile vista la sua difficile convivenza con alcune stelle e l’ambiente madrileno. Al Real Madrid Florentino Pérez privilegia le stelle ai tecnici e punta solo a vincere, ignorando dinamiche interne e allenatori di talento. La squadra porta la sua impronta e ora dovrà affrontare il giudizio del Bernabéu, mentre progetti come la Superlega e il nuovo stadio incontrano difficoltà e critiche. I tempi non sono facili né per il presidente né per i tifosi. Ne scrive El Pais a firma di Rafa Cabeleira A Florentino piacciono molto i grandi calciatori e poco, pochissimo, gli allenatori, non importa se siano grandi o piccoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Real Madrid, a Florentino piacciono molto i grandi calciatori e poco, pochissimo, gli allenatori (El Paìs) Leggi anche: C’è solo una cosa peggio che ascoltare l’album di Rosalía cinque volte: guardare il Real Madrid (El Paìs) Leggi anche: Ancelotti aveva avvertito tutti del declino del Real Madrid, Xabi Alonso è in agonia da settimane (El Paìs) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Xabi Alonso esonerato dal Real: pesa lo scontro con il preparatore di Settimo Torinese; Cosa è successo tra Vinícius e Simeone nel derby: Florentino ti licenzierà, ricordate...; Alvaro Arbeloa: carriera, stile di gioco e come giocherà il suo Real Madrid; Viva il Real Madrid l'ultimo club rimasto che non si fa mettere i piedi in testa dagli allenatori: contano i giocatori e il presidente. A Florentino importa solo vincere e mettere in campo il maggior numero possibile di stelle mondiali - Florentino al Real Madrid presidente di una volta, fa la formazione e contesta anche Mourinho, Ancelotti e Zidane ... ilnapolista.it

Real Madrid, Tebas attacca Florentino Perez: "Pressioni e minacce. Non è più calcio" - Real Madrid è da sempre la sfida tra i due club che detengono il potere, non solo calcistico, in Spagna, ma stavolta per la finale di Coppa del Re si preannuncia un Clasico diverso da tutti ... sportmediaset.mediaset.it

Real Madrid, Pintus il cocco di Florentino Perez: Xabi Alonso lo aveva emarginato e ora è a casa - Pintus, invece, è tornato, sarà lui il preparatore con Arbeloa che ne ha parlato subito benissimo (mica scemo Arbeloa) ... ilnapolista.it

La storia del club che ieri ha eliminato il Real Madrid dalla Copa del Rey facebook

#Real Madrid, flop clamoroso di Arbeloa: fuori agli ottavi di Coppa del Re battuto da una squadra di seconda divisione x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.