Prezzo del latte pugliese fumata bianca in Regione | ai produttori andranno 51 centesimi di euro ogni litro

Nella regione pugliese è stato deciso che i produttori riceveranno 51 centesimi di euro per ogni litro di latte. La decisione è stata presa durante una riunione regionale e rappresenta un risultato importante per gli allevatori locali. La cifra stabilita mira a sostenere le stalle della zona e si inserisce in un quadro di accordi tra le parti coinvolte nel settore lattiero-caseario.

Raggiunta l'intesa dopo una trattativa serrata. Nasce il tavolo permanente: prossima tappa l’11 maggio per blindare la filiera 100% pugliese. L'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli: "Vinta la sfida con il Nord" Una boccata d'ossigeno per le stalle pugliesi e un segnale di compattezza che arriva direttamente dal cuore produttivo del Sud Est barese. Si è conclusa con un accordo storico la vertenza sul prezzo del latte: i produttori riceveranno 0,51 centesimi al litro, una cifra che pone la Puglia in una posizione di netto vantaggio rispetto alle dinamiche nazionali. L’accordo, maturato presso l’assessorato regionale all’Agricoltura, mette fine a settimane di tensioni e trattative complesse. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Fumata bianca per il latte pugliese, c’è l’intesa: prezzo fissato a 0,51 euro al litro Ok il prezzo è giusto: Lollobrigida blocca le tariffe del latte per arginare la crisi: incontro a Roma con i produttoriOggi al ministero dell’Agricoltura si è riunito il tavolo del Latte a cui sedevano le associazioni agricole in rappresentanza del settore zootecnico... Argomenti più discussi: Latte Puglia, Alpaa: Prezzo equo ma ora servono impegni reali; Latte, scontro sul prezzo: Alpaa Puglia boccia l’accordo nazionale; Latte in Puglia, ALPAA dice no al prezzo nazionale: Serve un piano concreto per salvare la filiera; STALLE PUGLIESI A RISCHIO; RINCARI ENERGETICI E MANGIMI SPINGONO LATTE SOTTO I COSTI DI PRODUZIONE. l prezzo del gasolio è schizzato verso l’alto con l’inizio della guerra in Iran, ma l’aumento era partito già nelle settimane precedenti. Da gennaio il governo Meloni ha alzato le accise sul diesel, abbassando quelle sulla benzina. In più, il gasolio è molto più ‘sen - facebook.com facebook Prezzo del #petrolio sulle montagne russe, mercati con fiato sospeso: gli scenari x.com