Prezzo del latte pugliese fumata bianca in Regione | ai produttori andranno 51 centesimi di euro ogni litro

Da baritoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione pugliese è stato deciso che i produttori riceveranno 51 centesimi di euro per ogni litro di latte. La decisione è stata presa durante una riunione regionale e rappresenta un risultato importante per gli allevatori locali. La cifra stabilita mira a sostenere le stalle della zona e si inserisce in un quadro di accordi tra le parti coinvolte nel settore lattiero-caseario.

Raggiunta l'intesa dopo una trattativa serrata. Nasce il tavolo permanente: prossima tappa l’11 maggio per blindare la filiera 100% pugliese. L'assessore regionale all'Agricoltura, Francesco Paolicelli: "Vinta la sfida con il Nord" Una boccata d'ossigeno per le stalle pugliesi e un segnale di compattezza che arriva direttamente dal cuore produttivo del Sud Est barese. Si è conclusa con un accordo storico la vertenza sul prezzo del latte: i produttori riceveranno 0,51 centesimi al litro, una cifra che pone la Puglia in una posizione di netto vantaggio rispetto alle dinamiche nazionali. L’accordo, maturato presso l’assessorato regionale all’Agricoltura, mette fine a settimane di tensioni e trattative complesse. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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