A Monza, in sei mesi, i prezzi delle case sono saliti del 7%, raggiungendo i 3.194 euro al metro quadro. La città registra un aumento sia nel numero di compravendite che nel valore degli immobili. La crescita dei prezzi ha coinvolto diverse zone, con un incremento costante che prosegue senza sosta. La tendenza rappresenta un dato rilevante nel mercato immobiliare locale.

Monza, 17 marzo 2026 – Il mattone continua a correre a Monza. E a correre, oltre alla quantità delle compravendite, è soprattutto l’aumento dei prezzi. Negli ultimi anni la città e l’intera provincia di Monza e Brianza hanno visto crescere in modo costante valori immobiliari e canoni di affitto, sostenuti da una domanda abitativa che resta vivace e da un’offerta che fatica a tenere il passo. A fotografare la situazione sono l’aggiornamento del sentiment di Fimaa Milano Lodi Monza Brianza – l’associazione degli intermediari immobiliari aderente a Confcommercio – e il report sull’andamento del mercato immobiliare elaborato dal Centro Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, insieme ai dati dei portali immobiliari e delle principali reti di intermediazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La corsa sfrenata del mattone a Monza: i prezzi delle case in città sono aumentati del 7% in sei mesi, il metro quadro adesso è a quota 3.194 euro

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