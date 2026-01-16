Sicuri in montagna d’inverno prevenzione con il Soccorso alpino e speleologico del Cai

In inverno, la montagna offre paesaggi suggestivi, ma è importante affrontarla con attenzione. Il Soccorso alpino e speleologico del Cai di Arezzo fornisce consigli e strategie di prevenzione per vivere in sicurezza le escursioni e le attività in quota, considerando le condizioni climatiche variabili di questa stagione. Una corretta preparazione è fondamentale per godersi la montagna senza rischi inutili.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – La neve piace a tutti, ma va affrontata in sicurezza, soprattutto durante inverni, come questo, in cui la variabilità termica è accentuata. Valanghe, slavine, ghiaccio possono essere sgraditi e pericolosi compagni di viaggio per chi scia, ciaspola o cammina. Per questo ogni anno il Club Alpino Italiano e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico organizzano la giornata " Sicuri in montagna d'inverno " che si terrà domenica 18 gennaio in trenta località appenniniche, alpine e anche nel nostro territorio. Gli operatori del Sast, il Soccorso alpino toscano della Stazione delle Foreste Casentinesi, guidati dal capo stazione Giuseppe di Iulio, dal vice capo stazione Andrea Agnolucci e dal delegato Daniele Gelli, terranno una esercitazione con dimostrazione di primo soccorso e pratiche di sicurezza domenica dalle 9 alle 14 al parcheggio Fangacci di Campigna a quota 1450 metri, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna.

