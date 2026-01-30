Dalla Puglia al Medio Oriente | Policlinico di Bari in prima linea nel progetto per la telemedicina in Libano e Giordania

Dalla Puglia al Medio Oriente, il Policlinico di Bari si impegna in un progetto di telemedicina in Libano e Giordania. L’ospedale ha avviato un’iniziativa per creare un ponte sanitario tra le due sponde del Mediterraneo. Lo scopo è condividere conoscenze mediche e strumenti digitali, in modo da portare le cure anche a chi rischia di rimanere senza assistenza. La novità coinvolge direttamente i medici e le strutture locali, che ora lavorano insieme per offrire servizi più accessibili.

Il Policlinico di Bari guida il progetto internazionale 'Salam', che punta a garantire l'accesso alle cure alle popolazioni più fragili Creare un 'ponte sanitario' tra le due sponde del Mediterraneo, per condividere conoscenze mediche specialistiche e strumenti di tecnologia digitale che consentano di portare le cure anche a chi, in Libano e Giordania, rischia di restarne escluso. E' questo il cuore del progetto Salam – Social, Sustainable and Inclusive Healthcare Systems in the Med Area, che vede in prima linea il Policlinico di Bari. Il progetto, finanziato con un budget complessivo di circa 3 milioni di euro nell'ambito del Programma Interreg Next Med, e coordinato dall'azienda ospedaliera barese, coinvolge partner di Italia, Spagna, Libano e Giordania e tiene insieme competenze cliniche, accademiche e umanitarie per fornire risposte alla popolazione.🔗 Leggi su Baritoday.it

Il Regno di Giordania rappresenta un esempio di convivenza pacifica nel cuore del Medio Oriente.

Al Policlinico di Bari è stata eseguita per la prima volta in Puglia una procedura di trapianto di cornea con endotelio sintetico, offrendo un’alternativa innovativa per il trattamento di alcune patologie corneali.

Uil Puglia, 'dal 2011 al 2024 sono andati via dalla Puglia 130mila giovani'La Puglia ha perso 130mila giovani tra il 2011 e il 2024: di questi, hanno scelto il nord Italia 103mila giovani tra i 18 e i 34 anni, il resto l'estero con una netta preferenza per Germania (31%), ... ansa.it

