Presentazione del libro ' Il tessitore di parole'
Sabato 11 aprile 2026, alle 17.30, si terrà alla libreria Mondadori di Catania in Piazza Roma 18 la presentazione del libro ‘Il tessitore di parole’, scritto da Antonella Ricciardo Calderaro. L’evento prevede la presenza dell’autrice e sarà aperto al pubblico interessato. La presentazione si svolgerà nel negozio situato nel centro della città, con accesso libero fino a esaurimento posti.
Sabato 11 aprile 2026, a partire dalle ore 17.30, appuntamento alla Mondadori Bookstore di Catania in Piazza Roma 18 per la presentazione del libro di Antonella Ricciardo Calderaro dal titol0 ‘Il tessitore di parole’. Dialoga con l'autrice Marco Pappalardo. Ingresso libero. Note sul libro: ""Il tessitore di parole" è una riflessione sulla lingua, preziosa ma mai stucchevole. Il protagonista Aurelio Fleres, docente universitario di Psicologia sociale, manifesta una curiosa abitudine: tesse trame di parole inusuali, articolandole in composizioni dal sapore musicale, che ne riscattano la struttura, l'origine, il senso, lontani dalle banalizzazioni e dall'omologazione della lingua italiana. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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