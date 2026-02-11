Presentazione del nuovo libro di David Ferrante a San Valentino | Non bastano cento parole

Presentazione del nuovo libro di David Ferrante a Pescara. L’autore ha scelto di svelare il suo ultimo lavoro proprio il giorno di San Valentino, in un evento al Caffè letterario. Il libro si intitola “Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore” e ha già attirato l’attenzione degli appassionati. Ferrante ha incontrato il pubblico per parlare delle sue nuove storie, tra attese e parole che cercano di raccontare l’amore in modo semplice e sincero.

Si intitola "Non bastano cento parole. Drabble e altre attese prima di chiamarti amore" il nuovo libro di David Ferrante, che sarà presentato in uno speciale evento al Caffè letterario di Pescara, a San Valentino. Infatti, l'autore è atteso per la serata del 14 febbraio, nota come la festa degli.

