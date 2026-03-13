Presentazione del Libro La soffitta delle parole

Oggi alle 17.30 nella sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi, Stefano Fava presenterà il suo nuovo libro

Oggi nella sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi, alle ore 17.30, Stefano Fava presenterà il suo ultimo libro La soffitta delle Parole (utetlibri edizioni): un'indagine sull'evoluzione (o involuzione) della lingua italiana nel corso degli ultimi decenni. Moderatrice sarà la giornalista Ilaria Biancalani. Interverranno Alessandro Scipioni e Daniela Simonetti. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Al Teatro Boito al via la nuova stagione: in arrivo i big della scena italiana come Gaia Nanni, Paolo Hendel e Beatrice Visibelli . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

